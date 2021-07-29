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Adana'nın Yüreğir ve Aladağ ilçelerinde orman yangınları

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına da karadan müdahale devam ediyor.

İsmihan Özgüven   | 29.07.2021
Adana'nın Yüreğir ve Aladağ ilçelerinde orman yangınları

Adana

Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 100 personel sevk edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde, Yüreğir Belediyesi itfaiye ekipleri de görev yapıyor.

Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini arttıran yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Havanın kararmasıyla yangına helikopterle müdahaleye ara verildi.

Karadan müdahalenin sürdüğü yangın, Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayıldı.

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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