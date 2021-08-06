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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İsmihan Özgüven   | 06.08.2021
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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