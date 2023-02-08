Adana'da vatandaşlar kendilerine gelen yardımları diğer illerdeki depremzedelere gönderdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde vatandaşlar, kendileri için gelen yardımları, "bizde hasar az" diyerek daha kötü durumdaki kentlere yolladı.
Adana
Türkiye'nin farklı kentlerinden Tufanbeyli ilçesindeki depremzedelere dağıtılmak üzere yardım malzemeleri geldi.
Bazı evlerin hasar gördüğü ilçede depremzedeler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda kalıyor.
Güvenli bölgelerde kalanların ihtiyaçları da kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle karşılanıyor.
Vatandaşlar, Türkiye'nin farklı kentlerinden kendilerine dağıtılmak üzere gelen yardımları ise "bizde hasar az" diyerek depremden daha kötü etkilenen diğer depremzedelere gönderiyor.
İlçede depremden çok fazla etkilenmeyen mahallerde de diğer kentlerdeki depremzedelere dağıtılmak üzere yardım malzemeleri toplanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.