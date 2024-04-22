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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da “Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı”nın açılışında konuşuyor.
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Adana'da uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Ömer Yıldız, Mehmet Sancakzade  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Adana'da uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Adana

Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 FF 6095 plakalı minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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