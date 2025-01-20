Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Adana
Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.