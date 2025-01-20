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DRON - Adana'nın Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor -VTR-
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Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Eren Bozkurt, Mehmet Sancakzade  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

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