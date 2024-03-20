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Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ömer Yıldız, Mehmet Sancakzade  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana

Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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