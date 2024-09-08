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Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yusuf Koyun, Mehmet Sancakzade  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana

Kösefakılı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

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