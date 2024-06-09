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Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yusuf Koyun, Mehmet Sancakzade  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana

Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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