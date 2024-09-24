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Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fatih Azgın  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana

Güneri Mahallesi'ndeki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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