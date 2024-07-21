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Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor.

Bekir Ömer Fansa, Mehmet Sancakzade  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

Sudaki çalışmada 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ailenin yakınlarının gözyaşı dökerek takip ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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