Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,588.90
BTC/USDT
23,170.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde köpekten kaçarken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Ozan Efeoğlu, Fikret Kavğalı   | 29.01.2023
Adana'da köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü

Adana

Karataş yolunda kaldırımda yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola koşan Suriye uyruklu Ahmed El Halil'e minibüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Ahmet El Halil, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü
Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinin dönüm noktası: 29 Ocak
Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti
Danimarka'da yaşayanlar Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından rahatsız
İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak'tan "aşırı tüketim" uyarısı

Benzer haberler

Adana'da köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü

Adana'da köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü

Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı

Ukraynalı 7 yaşındaki Anya, aylardır ailesiyle sığınakta yaşıyor:

"Almanya'da çocuk ve genç yoksulluğu" araştırması

"Almanya'da çocuk ve genç yoksulluğu" araştırması
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 584 bini aştı

Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 584 bini aştı
Milli takımın 16 yaşındaki tenisçisi, şampiyonalarda raket sallamayı hedefliyor

Milli takımın 16 yaşındaki tenisçisi, şampiyonalarda raket sallamayı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet