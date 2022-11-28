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Adana'da kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fikret Kavğalı   | 28.11.2022
Adana'da kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Fikret Kavğalı / AA

Adana

Sarıçam ilçesindeki sanayi bölgesinde, zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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