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Adana'da 'güven ve huzur' uygulamasında 55 kişi gözaltına alındı

Adana'da 2 bin 650 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Ozan Efeoğlu, Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 25.06.2022
Adana'da 'güven ve huzur' uygulamasında 55 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Abdulkerim S. B. Topaloğlu/AA

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 12 bin 539 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 8 tabanca ile 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 8 şarjör, 10 fişek, 7 kesici aletin yanı sıra 4 gram esrar, 48 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 3 bin 585 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, aranan bir otomobile, 2 çalıntı olduğu tespit edilen motosiklete el konuldu, 67 sürücüye 172 bin 439 lira ceza uygulandı.

Toplam 261 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 6 iş yerine işlem yapıldı. 10 kişiye 2 bin 270 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 14 kişiye de 3 bin 878 lira idari ceza kesildi.

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