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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde konuşuyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde yangın çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Fikret Kavğalı, Yusuf Koyun  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde yangın çıktı Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına ve diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri de alevlere havadan müdahale ediyor.

Yangından 18 iş yeri etkilendi

Bölgeye giden Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Elban, gazetecilere, yangının kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arada bir kolonya tesisi var. Tesisteki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu anda hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün arazözleri, helikopterlerimiz ve emniyetimizin 8 TOMA'sı ile yangına müdahale ediliyor. Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz ancak yangının yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun şekilde devam ediyor."

Çevre illerden talep edilen itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmeye başladığını dile getiren Elban, "Tek sevindirici taraf can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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