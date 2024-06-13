Dolar
32.29
Euro
34.69
Altın
2,304.63
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,654.00
BIST 100
10,391.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'ta zemin kattaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Adana

Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

"Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği" tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla kentte gözaltına alındı.

Zanlılar B.B. ve oğlu O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Bloğunun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama kararı
Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da öğrencilerin kaleme aldığı "İnsanlığın Kalbi Filistin" kitabı tanıtıldı
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet verdi

Benzer haberler

Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Araştırma: Kuzey Pasifik'te beklenen Cascadia depremi sanılandan daha büyük olacak

Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava vatandaşları bunaltıyor

Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava vatandaşları bunaltıyor
Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik "Kuyu-4" operasyonunda 47 zanlı tutuklandı

Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik "Kuyu-4" operasyonunda 47 zanlı tutuklandı
Şampiyon para atletizmci Fatih, tekerlekli sandalyesinin yenilenmesini istiyor

Şampiyon para atletizmci Fatih, tekerlekli sandalyesinin yenilenmesini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet