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Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine başlandı

Adana'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine başlandı

Adana

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan firari Cüneyt Akkaya'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına ve depremde yıkılan Tutar Apartmanıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesinden yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

Avukat Mehtap Akyüz Özcan, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, adalet beklediklerini söyledi.

Özcan, "2020 yılında zemin katta yapılan tadilatların soruşturma sırasında hiç incelenmediğini, tadilatı yaptıranların beyanlarının dahi alınmadığını dile getirdik. Apartmanla ilgili dosyadaki mevcut 3 laboratuvar sonucundan birinin kötü, diğer ikisinin ise iyi olduğu yer alıyordu. Bu sonuçların çelişkili olmasından kaynaklı yeni bir rapor düzenlenmesini, yapılan tadilatların da incelenmesini talep ettik ve bu da mahkemece kabul gördü." ifadelerini kullandı.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

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