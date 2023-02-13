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Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi.

Yusuf Koyun, Koray Kılıç   | 13.02.2023
Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gözaltına alınarak Adana’ya getirilen Hasan Alpargün'ün İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Alpargün, emniyetten çıkarılması sırasında gazetecilerin, inşa ettiği binalardan bazılarının yıkılmasıyla ilgili önceki sorularına "Mukadderat." cevabını verdiğinin hatırlatması üzerine, bu sözünü yineleyerek, "Benim ihmalim yok. Çok vicdan azabı çekiyorum. Adana'da hasarsız bina yok." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürüldü.

Adana'da inşa ettiği bazı binaların depremde yıkılması nedeniyle "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün, kaçtığı KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlanmıştı.

990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilen Alpargün, gemiyle Mersin'e getirilerek Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

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