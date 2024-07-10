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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fatih Azgın  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana

Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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