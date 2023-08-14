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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bekir Ömer Fansa  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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