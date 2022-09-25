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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bekir Ömer Fansa   | 25.09.2022
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana

Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol atına almaya çalışıyor.

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