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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Fatih Azgın   | 28.05.2022
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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