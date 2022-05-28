Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Adana
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.