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Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Eren Bozkurt   | 03.09.2021
Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Fatih Azgın/AA

Adana

Kapıkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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