Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Adana
Kapıkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.