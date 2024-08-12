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Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sude Şahingöklü  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı

Adana

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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