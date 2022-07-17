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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
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Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Fatih Azgın   | 17.07.2022
Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana

Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanların 6 noktasında 15 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Feke ilçesinde 15 Temmuz'da 6 noktada orman yangınları çıkmış, ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürülmüştü.

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