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Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yusuf Koyun   | 21.09.2022
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ zanlılarına yönelik soruşturma kapsamında, 10 kişinin ByLock kullandığı, mahrem yapılanmada görev aldığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve Bank Asya’da hesap artırımında bulunduğu belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüphelinin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenledi.

Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
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