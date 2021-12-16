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Adana ve Malatya'da 'Zehir' operasyonu kapsamında 13 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı. Malatya'da ise 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Yusuf Koyun   | 16.12.2021
Adana ve Malatya'da 'Zehir' operasyonu kapsamında 13 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi

Adana

Adana'da "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, kentte belirledikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi.

Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'da "Zehir" operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da "Zehir" operasyonu kapsamında 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, kentte belirledikleri 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplam 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.

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