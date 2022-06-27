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Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda 35 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Yıldız, Yusuf Koyun   | 27.06.2022
Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda 35 gözaltı

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucu bazı şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlendi.

Aralarında Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen operasyonda, Funda Buyruk ile HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya'nın da aralarında olduğu bazı şüpheliler yakalandı.

Zanlıların adreslerinde, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel kitap ele geçirildi.

Seyhan Belediyesi binasında da arama yapan polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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