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Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Adana merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Yıldız   | 07.07.2021
Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yürüttükleri çalışmada örgüt hiyerarşisi içinde kod adı kullandığı, büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı, mahrem yapı içerisinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, KHK ile kapatılan SAMEDER'de faaliyet gösterdiği, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde adı geçtiği belirtilen 6 şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti.

Adana'da 5 ve Kahramanmaraş'taki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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