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Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Yıldız   | 08.09.2021
Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasımlarla" ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu öne sürülen, haklarında teşhis ve ifadeler bulunan şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen aralarında emekli ana yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 10 şüphelinin Adana, Isparta ve İstanbul'daki adreslerini belirledi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için düzenledikleri operasyonla, "mahrem imaskerlerin de olduğu zanlılar emniyete götürüldü.

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