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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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