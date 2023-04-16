Adalet Bakanlığına yeni personel alımı sayısı 22 bin 120'ye yükseltildi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.
Ankara
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