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Gündem

Adalet Bakanlığına yeni personel alımı sayısı 22 bin 120'ye yükseltildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

Kemal Karadağ  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Adalet Bakanlığına yeni personel alımı sayısı 22 bin 120'ye yükseltildi

Ankara

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