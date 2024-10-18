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Adalet Bakanı Tunç'tan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını ve bu şüphelilerle ilgili yargılama sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

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