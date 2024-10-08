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Adalet Bakanı Tunç'tan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına uyarı

Adalet Bakanı Tunç, suç teşkil eden içeriklere dikkati çekerek "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır." dedi.

İsa Toprak  | 08.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına uyarı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç teşkil eden içeriklere dikkati çekerek "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturmalar başlatıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve toplumu suçtan korumanın hukuk devletinin görevi olduğunu vurgulayan Tunç, şu uyarılarda bulundu:

"Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."

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