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Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama: Dava yeniden görülecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eros" isimli kediyi öldüren sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama: Dava yeniden görülecektir

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."

Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.

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