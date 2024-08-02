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Adalet Bakanı Tunç'tan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki: Şiddetle kınıyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasını kınadı.

Esin Işık  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki: Şiddetle kınıyorum

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasını kınadı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler, ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz. Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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