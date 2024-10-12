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Adalet Bakanı Tunç'tan, Beyoğlu'nda polis memurunun boynundan bıçaklanmasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beyoğlu'nda polis memurunun boynundan bıçaklanması olayını lanetleyerek, polise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Esin Işık  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan, Beyoğlu'nda polis memurunun boynundan bıçaklanmasıyla ilgili açıklama

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memuruna kesici aletle yapılan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Tunç, "Boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Saldırıyı lanetliyor, polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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