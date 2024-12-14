Adalet Bakanı Tunç'tan AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli saldırıya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli saldırıya ilişkin, "Demokrasimize, milli iradeye yapılan bu tür kirli saldırılar ve provokasyonlar, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli saldırıya ilişkin, "Demokrasimize, milli iradeye yapılan bu tür kirli saldırılar ve provokasyonlar, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Tunç, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetlerken, AK Parti teşkilatı mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Tunç, "Saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokrasimize, milli iradeye yapılan bu tür kirli saldırılar ve provokasyonlar, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.