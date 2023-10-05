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Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov ile bir araya geldi.

Serdar Açıl  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Bakanlığın ana binasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde, adli işbirliğine ilişkin gelişmeler ve Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmelerde, ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ve adli işbirliğine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkede noterlik işlemlerinin kolaylaşması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını bugün imzalayacaklarını belirten Tunç, konuk bakanlara işbirlikleri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

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