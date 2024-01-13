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Adalet Bakanı Tunç: Şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden, 3'ü yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden 3'ünün yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Adalet Bakanı Tunç: Şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden, 3'ü yakalandı

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup, 49'unun yurt dışında olduğu belirlenmiştir.

İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen 10 şüpheliden, 3'ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Bakan Tunç, 49 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında işlem başlatıldığını aktardı, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

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