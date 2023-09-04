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Adalet Bakanı Tunç, İran Adalet Bakan Yardımcısı Jalalian'ı kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İran Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Asker Jalalian ile bir araya geldi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Adalet Bakanı Tunç, İran Adalet Bakan Yardımcısı Jalalian'ı kabul etti Kaynak: Adalet Bakanlığı

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tunç'un Jalalian'ı kabulünde İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de hazır bulundu.

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