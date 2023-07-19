Dolar
26.80
Euro
30.04
Altın
1,977.50
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
29,970.00
BIST 100
6,571.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi süresince nöbetçi mahkemeler ve heyetler tarafından yargılamalara devam edilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştayda da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edileceğini hatırlattı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi süresince nöbetçi mahkemeler ve heyetler tarafından yargılamalara devam edilecek

Ankara

Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştayda da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek." ifadesini kullandı.

31 Ağustos itibarıyla sona erecek adli tatil dönemi vesilesiyle yargı mensuplarına ve ailelerine sağlık ve esenlik dileyen Bakan Tunç, yeni adli yılla birlikte yargı teşkilatının özveri ve gayretiyle vatandaşların esenliği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi süresince nöbetçi mahkemeler ve heyetler tarafından yargılamalara devam edilecek
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma
Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kılıç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ittifakı içinde Putin ile açık ve olumlu ilişki yürüten tek lider
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi süresince nöbetçi mahkemeler ve heyetler tarafından yargılamalara devam edilecek

Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi süresince nöbetçi mahkemeler ve heyetler tarafından yargılamalara devam edilecek

Adli tatil yarın başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet