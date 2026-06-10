Adalet Bakanı Gürlek'ten Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilen 3 isim için tebrik mesajı Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Danıştay üyeliklerine seçilen Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz için tebrik mesajı yayımladı.