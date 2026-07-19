Adalet Bakanı Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili, FETÖ/PDY'ye ilişkin hususların titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili, "Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz Darbe Girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın, milletin vicdanında derin iz bırakan dosyalardan biri olduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Gürlek, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır."

"Adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir"

Bakan Gürlek, yargı makamlarının, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletin hukuk içinde sonuna kadar gideceğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir. Bu vesile ile bir kez daha soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturma sürecinden görev alan tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."