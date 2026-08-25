Bakan Gürlek, "Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek'ten "hazine taşınmazlarının usulsüz devri" soruşturmasına ilişkin paylaşım Bakan Gürlek, "Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin, "Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Kemer'deki hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirilmesiyle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kamu kaynaklarının korunması, milletin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı haline getirilmemesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, soruşturmada ortaya çıkarılan tablonun son derece dikkat çekici olduğunu belirtti.

Kemer'de, hazineye ait taşınmazların, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine soruşturma yürütüldüğünü aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"80 hazine taşınmazı yakın incelemeye alınmış, söz konusu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış, Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir."