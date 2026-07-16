Bakan Gürlek, FETÖ'nün güncel yapılanmasına ve finans kaynaklarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu mücadelede her zaman kararlılığı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız." dedi.

Adalet Bakanı Gürlek: FETÖ ile mücadele her zaman kararlılığı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız Bakan Gürlek, FETÖ'nün güncel yapılanmasına ve finans kaynaklarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu mücadelede her zaman kararlılığı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara'daki bir otelde, 81 il başsavcısı ve adalet komisyonu başkanlarının katılımıyla "Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ceza adalet sisteminin işleyişini, sahada karşılaşılan sorunları, çözüm yollarını ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulan hedefleri değerlendireceklerini belirtti.

Yargının, hukuk devletinin bel kemiği olduğunu ifade eden Gürlek, hakim ve savcıların Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve vicdani kanaatleri doğrultusunda görev yaptığını söyledi.

Gürlek, yargı kararlarının demokratik toplumlarda eleştirilebileceğini, kararların hukuki zeminde değerlendirilmesinin ifade özgürlüğünün doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Eleştiri ile hakim ve savcılarımızı hedef göstermek, baskı altına almaya çalışmak, tehdit etmek ve mesleki itibarlarını zedelemek tamamen birbirinden farklı şeylerdir." diyen Gürlek, şöyle konuştu:

"Siyasi saiklerle, kişisel hesaplarla ve kamuoyu baskısı oluşturarak yargı organlarını yıpratmaya yönelik girişimlerde bulunmak yargı mensuplarımıza değil, doğrudan hukuk devletine zarar vermektedir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi, hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz. Türk yargısının kararlarına saygı göstermek yalnızca hukuki bir zorunluluk değil, aynı zamanda demokratik toplum düzeninin gereğidir. Hakim ve savcılarımızın şahsiyetine yönelen, onları tehdit eden veya baskı altına almayı amaçlayan her türlü girişim karşısında hukuk devleti olarak en güçlü duruşu göstermeye kararlıyız. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana veya siyasi kimliğe göre tartmaz. Yalnızca hakkı, hukuku, delili ve vicdanı esas alır. Bizim temel hedefimiz, vatandaşımızın adalete güven duyduğu, hakkına zamanında ulaştığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğunu hissettiği bir sistemi daha ileri taşımaktır."

"Hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyeceğiz"

Suç türleri ve suç örgütlerinin yöntemlerinin hızla değiştiğine değinen Gürlek, dijital araçların, finansal sistemlerin, kripto varlıkların ve sosyal medya platformlarının suç amacıyla kullanıldığı bir dönemde eski yöntemlerle mücadele etmenin yeterli olmadığına dikkati çekti.

Bu kapsamda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni ve uzmanlaşmış daire başkanlıkları kurduklarını hatırlatan Gürlek, faili meçhul suçlardan terör suçlarına, narkotik ve ekonomik suçlardan terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına, dijital ortam güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar pek çok alanda daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturduklarına işaret etti.

Gürlek, yıllardır ailelerin yüreğinde bir yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduklarını belirterek, "Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik." diye konuştu.

Çalışmaların titizlikle devam edeceğinin altını çizen Gürlek, "Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanları, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılamayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun hakkını sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların huzurunu tehdit eden sokak çeteleriyle mücadelenin öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Gürlek, çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallelerde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Uyuşturucu tacirlerinin, gençlerin umutlarını ve ailelerin huzurunu hedef aldığını ifade eden Gürlek, uyuşturucuyla mücadeleye hukuk içerisinde sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.

FETÖ'yle mücadele vurgusu

Gürlek, milletin iradesine, devletin anayasal düzenine ve ülkenin bağımsızlığına kasteden FETÖ'yle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.



FETÖ'nün yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesi olduğunu dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:

“FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir. Bu mücadelede her zaman kararlılığı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız. Suç ve suçsuzu birbirinden ayıran, somut delile dayanan ve adil yargılanma hakkını gözeten bir yaklaşım hukuk devletinin gereğidir. Delile dayalı, hukuk sınırları içinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, milletin iradesinin üzerinde hiçbir vesayete, hiçbir paralel yapılanmaya ve hiçbir terör örgütüne asla izin vermeyecektir.”

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarın aileleri yıkan, gençleri bağımlılığa sürükleyen ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan çok yönlü bir tehdit olduğunu bildirdi.

Bu suçlarla mücadelede hedefin yalnızca failleri yakalamak olmadığını belirten Gürlek, "Suçun finansal kaynaklarını kurutmak, yasa dışı kazançlara el koymak ve vatandaşlarımızı bu tehlikeden korumak da bizim amaçlarımız arasındadır." diye konuştu.

Banka hesaplarının ve GSM hatlarının suç amacıyla kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirleri artırdıklarını bildiren Gürlek, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve sosyal medya reklamları üzerinden kurulan para trafiğini de yakından takip ettiklerini söyledi.

Gürlek, yasa dışı bahis ağlarının yalnızca görünen yüzünü değil, arka plandaki finansal organizasyonu ve suç gelirlerinin aklandığı kanalları da ortaya çıkarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

“Müzakeresi tamamlanan dosyaların yüzde 83'ü uzlaşmayla sonuçlandı”

Adalet Bakanı Gürlek, geciken adaletin, vatandaşın adalet duygusunu zedelediğini, bu nedenle dosyaların hedef sürelerde sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Gürlek, gecikmeye neden olan sorunların zamanında tespit edilmesi ve soruşturmaların gereksiz yere uzatılmamasının yargının ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Uzlaştırma, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri sayesinde milyonlarca dosyanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasının sağlandığını aktaran Gürlek, "Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların yüzde 83'ü uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1 milyon 448 bin dosya karara bağlanmıştır." diye konuştu.

Bakan Gürlek, hayata geçirmeyi amaçladıkları 12. Yargı Paketi ile de yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Teknolojik imkanları kötüye kullanarak vatandaşları mağdur eden nitelikli dolandırıcılık şebekelerinin, toplumun ekonomik güvenliğini tehdit ettiğini belirten Gürlek, bu kapsamda başsavcılıkların hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Amacımız çocukların yeniden suça sürüklenmesini önlemek"

Adalet Bakanı Gürlek, kadına yönelik şiddetin kadına, aileye, çocuklara ve toplumsal yapıya yönelmiş bir tehdit olduğunu bildirdi.

Gürlek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin uygulanması, koruma tedbirlerinin süratle alınması, mağdurların ikincil mağduriyet yaşamaması ve failler hakkında etkili soruşturma yürütülmesinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Çocuk adalet sisteminin temelinde ise çocuğun üstün yararının bulunduğunu belirten Gürlek, "Amacımız yalnızca cezalandırmak değil, çocukların yeniden suça sürüklenmesini önlemek, eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını güçlendirmek ve onları suç ortamlarından uzak tutmaktır. Çocuk mahkemelerini, çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk bürolarını ve çocuk adalet merkezlerini güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

“Yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine göz yumulmayacaktır”

Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneğine yönelik soruşturmaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Söz konusu soruşturmanın, devletin; vatandaşların iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını gösterdiğini vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

“Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan anlarda devletimizle omuz omuza çalışan, şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzu kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez.”

Bakan Gürlek, Türk yargısının sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere ve kanunlara göre hareket ettiğini vurguladı.

Hiç kimsenin peşinen suçlu ilan edilemeyeceğini, hiç kimsenin de dokunulmaz olmadığını kaydeden Gürlek, "Türk yargısı, bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir titizlikle ve tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk, hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.