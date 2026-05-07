Adalet Bakanı Gürlek: Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı mahkemelerden 638 dosya aldı

Bakan Gürlek, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek, göreve gelir gelmez toplumda hassasiyet oluşturan dosyalarla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurduklarını hatırlatan Gürlek, "Bu daire şu an itibarıyla mahkemelerden 638 dosya aldı. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum, bizim savcılık makamı yerine geçip soruşturma yetkimiz yok. Soruşturma yapma yetkisi sadece savcılık makamına ait. Biz, bu dosyaları alıyoruz, savcı arkadaşlarımızın bakış açısını değiştiriyoruz." diye konuştu.

Gülistan Doku soruşturmasına değinen Gürlek, "Bu soruşturma aslında 2025 yılında gelen bir gizli tanık beyanı üzerine hareketleniyor. Bizim asıl amacımız burada empati yapmak. Sonuçta bir kızcağız, gencecik, hayatının baharında, ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir de kesinlikle bir olayı çözer. Bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bizim tamamen bu birimi kurma amacımız toplumda oluşan hassasiyeti dikkate almamız ve kararlılıkla da bu işin üzerine gitmemiz. Biz savcıların soruşturma yetkisine karışmıyoruz. Burada savcı arkadaşlarımıza teknik olarak destek veriyoruz, kararlılık iradesini güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Gürlek, "Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendim de bizzat görüştüm. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Umut Altaş bence kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek." dedi.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler ile Gülistan Doku arasında bir irtibat bulunduğunu, bu olayın tamamen çözülmesini istediklerini vurguladı.

"Hedef süreyi aşıyorsa bunun gereği yapılacak"

Vatandaşların yargılamaların uzamasından şikayetçi olduğunu belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."

Yargıda hedef süre uygulamasının olduğunu anlatan Gürlek, "Hedef süre aşıldıktan sonra hakim-savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Hakim-savcı hedef süreyi aşıyorsa bunun gereği yapılacak. Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik ve fiziki imkanlar yeterli olmayabilir. Biz zaten anlık olarak bunları görebiliyoruz ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa, hakim dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa o hakimle ilgili de HSK devreye girecek, gereğini yapacağız." diye konuştu.

"Yasa dışı bahis oynamak kanunumuzda suç değil, düzenleme yapmamız lazım"

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben Adalet Bakanlığına başladığım ilk gün 81 il başsavcımıza genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, yolsuzluk ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda kararlılıkla bütün başsavcılarımızın irade göstermesini ilettim. Maalesef yasa dışı bahis gençliğin en büyük problemi. Devlet, gençlerimizi hem fiziken hem de ruhen korumak zorunda. Yasa dışı bahis oynamak kanunumuzda suç değil. Bu konuda öncelikli olarak bir kere düzenleme yapmamız lazım. Oynayan açısından suç değil ama oynatan, yer ve imkan sağlayan, para transferini yapan, onlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme var. Yasa dışı bahisle mücadele etmemiz gerekiyor. Maalesef ben bunu gördüm, intiharlar var. Devlet, gençlerimizin geleceğini de teminat altına almak zorunda. Yasa dışı bahisle kararlılıkla mücadele ediyoruz."

Uyuşturucu kullanımı yaşına dikkati çeken Gürlek, "Bununla ilgili olarak özellikle kanunumuzda bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Bizim kanunumuzda 'içici' tabir edilen bir deyim var. İçiciye aslında ceza var ama bu genelde 5 yıl denetimli serbestlik veriliyor, ceza davası erteleniyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Elbette bu konuda da çalışmamız devam ediyor. Yasal düzenleme de yapacağız." bilgisini verdi.

"Etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse yok"

Gürlek, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı sanıkların ifadelerinden vazgeçtiğine dair iddiaların sorulması üzerine, "Şu ana kadar ifadesini geri çeken ya da sizin tabirinizle etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse yok. En son Adem Soytekin vardı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmuştu. Mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrar etti. Yani böyle bir şey yok. Dosyada sadece tanık beyanı yok. Dosyada maddi deliller var. MASAK raporları var, para hareketleri var, bir kısım sanıkların kendi ikrarı var." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili soru üzerine Gürlek, "Özkan Yalım tutuklandı, mal varlığına el konuldu. Devam eden bir süreç var. Özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor. Burada iddialar, yolsuzluk iddiası, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt yönetme. Yani bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum ama ne verdiğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, "Özkan Yalım da mı itirafçı oldu?" sorusuna, "Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu. Soruşturma içeriğine ilişkin bilgi vermiyoruz. Bunlar zaten beyanda bulundukları zaman avukatlarıyla birlikte geliyorlar. Savcılar ifade alıyor, sorularını soruyorlar, onlar da anlatmak istediği bir şey varsa onları anlatıyorlar." cevabını verdi.