Dolar
8.46
Euro
9.99
Altın
1,789.46
ETH/USDT
3,399.00
BTC/USDT
46,170.00
BIST 100
1,449.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ile bir araya geldi.

İsmet Karakaş   | 08.09.2021
Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

Ankara

Resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus, Adalet Bakanı Gül'ü makamında ziyaret etti.

Bakanların ikili görüşmesinde, adli konularda iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Heyetler arası görüşmede, yargı ve insan hakları reformlarıyla ilgili bilgi paylaşan Bakan Gül, terör örgütü FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'nin terörle mücadelede, iş birliğine verdiği öneme dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak
Lise öğrencisi kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ağabeyden gençlere aşı çağrısı
Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

'Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir'

'Oyunun tamamından mutluyum'

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü
A Milli Futbol Takımı Hollanda'da ağır yara aldı

A Milli Futbol Takımı Hollanda'da ağır yara aldı
Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı

Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı