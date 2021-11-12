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Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Adalet Bakanı Gül, gençlere ödev veren siyaset ve bürokrasi anlayışını kabul etmediğini belirterek, "Bilakis gençler nasıl bir Türkiye istiyor, gençler nasıl bir siyaset istiyor, asıl sizleri dinlemek lazım." dedi.

Mehmet Niyazi Deniz, Aziz Aslan, Rıdvan Korkulutaş   | 12.11.2021
Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır'da gençlerle buluştu Fotoğraf: Utku Ucrak / AA

Diyarbakir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da Bağlar Kapalı Spor Salonunda AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında gençlerle bir araya geldi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, gençlerin heyecanını gözlerinde gördüğünü söyledi.

Diyarbakır'ın her zaman, kültürün, medeniyetin, siyasetin merkezi olduğunu dile getiren Gül, "Bu ülkede oyu Diyarbakırlı genç kardeşim verir ama ülkeyi vesayetçiler yönetirdi. Siz oy verin, vergi verin ama ülkeyi siz yönetmeyin diyen bir anlayış vardı. Kim yönetecek peki? Karanlık odalarda Türkiye üzerine senaryo kuranlar yönetecek. Vesayetçi, muhtıracı zihniyet yönetecek. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ile 'Türkiye'de, Türkiye'nin kararını Diyarbakırlı Ayşe verir, Mehmet verir, Hüseyin verir.' dedi. Siyasetin tabelası öylece kuruldu. Bir itirazın adıdır AK Parti. 'Yeter, benim geleceğime siz karar veremezsiniz. Siyaseti ben belirleyeceğim, ülkeyi ben yöneteceğim.' diyenlerin adresidir AK Parti." ifadelerini kullandı.



"Gençlerin bu ülke güçlü olsun diye bir hayali vardır"

Gençlerin siyasette önemli rolünün olduğuna işaret eden Gül, "Ben şuna katılmıyorum; gençler şöyle yaptı, böyle yaptı. Gençlere ödev veren bir siyasetle, bürokrasi anlayışını kabul etmiyorum. Bilakis gençler nasıl bir Türkiye istiyor, gençler nasıl bir siyaset istiyor, asıl sizleri dinlemek lazım, gençleri, itirazlarını, önerilerini dinlemek lazım, çünkü gençler samimidir. Gençlerin öyle kafasında kırk tilki dolaşmaz. Gençlerin bu ülke için, bu ülke güçlü olsun diye bir hayali vardır." şeklinde konuştu.

Gül, bu nedenle gençlerin fikrinin önemli olduğuna işaret ederek, "O yüzden itirazdan, eleştirilerden çekinmeyin. Aklınızı, kafanızı kimseye kiraya vermeyin. Bizim de söylediklerimizi tartarak bu konuda kendi aklınızı, muhakemenizi kullanarak geleceğinizi planlayın." diye konuştu.

AK Parti'nin 19 yılda darbelerle, muhtıralarla, bürokratik vesayetle, tepeden bakan anlayışla mücadele ettiğine dikkati çeken Gül, "Bu ülkede kurumlara sızmış FETÖ'cü hainler ile mücadele ettik. Yargıda da bu anlamda vardı. Bu ülkenin, bölgenin insanlarına, siyasetin dışında ve tersinde adeta bir politik araç olarak, yargısal aktivizm kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"411 milletvekili Türkiye'de başı açık, başı örtülü, nasıl isterse öyle okula, işine gitsin dediğinde Anayasa Mahkemesinden, çok değil 10 yıl önce Meclisin iradesine rağmen 'hayır kardeşim' dediler. Çünkü bu milletin kendi değeriyle, inancıyla, kültürüyle bir yerlere gelmesinden rahatsız olan bir zihniyet var. Ve bu zihniyetin tamamen de ortadan kalktığını söylemek çok da iddialı olur. Hala Türkiye'de bu anlamda gerek rövanşist anlayışla gerek bürokratik oligarşi anlayışı ile gerekse demokrasiyi hala hazmedemeyen bir yapı, bir zihniyet var. İşte o zihniyetle mücadelenin adıdır AK Parti. Bu yarım kalan işleri de Bağlar'ın, Diyarbakır'ın gençleri halledecek."

Gençlerin sorularını da cevaplayan Gül, daha sonra onlarla voleybol oynadı.

Programa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak da katıldı.


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