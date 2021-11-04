Dolar
9.73
Euro
11.27
Altın
1,792.62
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,571.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Gül, Almanya'daki NSU terör örgütünün eylemlerinin aydınlatılmasını istedi

Adalet Bakanı Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini belirterek, "NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

İsmet Karakaş   | 04.11.2021
Adalet Bakanı Gül, Almanya'daki NSU terör örgütünün eylemlerinin aydınlatılmasını istedi

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
İngiltere Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu
Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti
Almanya'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Prof. Dr. Yiyit: 3. dozları vakti geldiğinde uygularsak Kovid'in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül, Almanya'daki NSU terör örgütünün eylemlerinin aydınlatılmasını istedi

Adalet Bakanı Gül, Almanya'daki NSU terör örgütünün eylemlerinin aydınlatılmasını istedi

Almanya'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

NSU ortaya çıkalı 10 yıl olmasına rağmen cinayetlerin aydınlatılmaması eleştiriliyor

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılanmayanların salgınını yaşıyoruz

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılanmayanların salgınını yaşıyoruz
İŞKUR bu yıl 10 bin kişiyi yurt dışında iş sahibi yaptı

İŞKUR bu yıl 10 bin kişiyi yurt dışında iş sahibi yaptı
Almanya’da NSU terör örgütünün ortaya çıkmasının üzerinden 10 yıl geçti

Almanya’da NSU terör örgütünün ortaya çıkmasının üzerinden 10 yıl geçti