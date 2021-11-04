Adalet Bakanı Gül, Almanya'daki NSU terör örgütünün eylemlerinin aydınlatılmasını istedi
Adalet Bakanı Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini belirterek, "NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.