Dolar
18.63
Euro
19.07
Altın
1,740.68
ETH/USDT
1,126.10
BTC/USDT
16,109.00
BIST 100
4,502.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakü’de terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ: Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü en ağır şekilde ödeyecektir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıya ilişkin, "Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsmet Karakaş   | 21.11.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü en ağır şekilde ödeyecektir

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum. Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuvvetli rüzgar Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmını yerinden söktü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek
Sakarya'da şiddetli lodosta devrilen ağaç otomobillere zarar verdi
Sonbaharın güzelliklerini 450 metre yükseklikteki cam terastan izliyorlar
Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek

Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

Adalet Bakanı Bozdağ: Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü en ağır şekilde ödeyecektir

Ecrin'in adının okuluna verilmesi ailesinde buruk sevinçle karşılandı

Ecrin'in adının okuluna verilmesi ailesinde buruk sevinçle karşılandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet