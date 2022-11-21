Adalet Bakanı Bozdağ: Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü en ağır şekilde ödeyecektir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıya ilişkin, "Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum. Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir."
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Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 21, 2022
Terör örgütü PKK/PYD/YPG’yi bir kez daha lanetliyorum.